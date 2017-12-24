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Сотрудники МВД Грузии изъяли наркотики в особо крупном размере


24.12.2017   18:32
27-летний гражданина Ирана был задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении-хранении и наркотических средств в особо крупных размерах, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Задержание произошло на улице Самгебро в исторической части грузинской столицы. По данным следствия, во время обыска задержанного было изъято до одного килограмма героина. Обвиняемый признает вину.

«Следствием установлено, что задержанный Х.Г, систематически завозил в Грузию различные наркотические вещества, в особо крупных размерах, и реализовывал их в стране, в основном в Поничала», — отмечают в МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье незаконный сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в крупном и особо крупном размере, что наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.

Гражданин Ирана и еще несколько наркореализаторов был задержаны в результате оперативно-следственных мероприятий и полицейских проверок, т.н. полицейского контроля, который проводился с целью превенции преступности и обеспечения общественной безопасности. Соответствующие мероприятия завершились сегодня утром.






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