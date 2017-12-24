Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД: Звиад Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свое поведение и лексику, оскорблял правоохранителей


24.12.2017   19:50
Из имеющихся у нас материалов видно, что Звиад Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свое поведение и лексику, вел себя агрессивно, оказывал сопротивление и оскорблял правоохранителей, не позволяя им выполнять служебные обязанности, - об этмо на брифинге в МВД заявила заместитель главы ведомства Натия Сонгулашвили.

По ее словам, на данном этапе МВД не считает нужным выставлять на всеобщее обозрение полную нецензурных высказываний запись, но представит ее в суд в качестве доказательства.

«Исходя из высокого общественного интереса хотим сообщить общественности дополнительную информацию о гражданине Звиаде Ратиани. В интервью журналистам он заявил, что к нему подошли несколько лиц в гражданской одежде, но на имеющихся у нас материалах отчетливо видно, что правоохранители были одеты в полицейскую форму и остановили его в рамках полицейского контроля. На материалах также видно, что Звиад Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свое поведение и лексику, вел себя агрессивно, оказывал сопротивление и оскорблял правоохранителей, не позволяя им выполнять служебные обязанности. У нас есть видеоматериал, отражающий данные факты, но на данном этапе мы не считаем нужным выставлять на всеобщее обозрение полную нецензурных высказываний запись. Но мы представим ее в суд в качестве доказательства. При желании мы можем ознакомить с ней Звиада Ратиани, чтобы он отчетливо восстановил в памяти произошедшее», - заявила Сонгулашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном увеличился почти в 1,5 раза
Грузия опустилась на 9 позиций в международном рейтинге ведения бизнеса
Запуск БТК и ЮГК позволит увеличить товарооборот между Баку и Тбилиси – министр финансов Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Останки депутата Верховного совета Абхазии доставлены с оккупированной территории
Правительство Грузии намерено стимулировать торговлю вблизи зон оккупации
В Тбилиси хотят расширить круг обсуждаемых в ходе Женевских дискуссий вопросов
В Абхазии предлагают разрешить аборты по медицинскому показанию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Чечни ушел из Instagram
По всей Грузии проходят полицейские рейды
Кадыров: ждем посланных в Чечню террористов, чтобы уничтожить их
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна