МВД: Звиад Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свое поведение и лексику, оскорблял правоохранителей

24.12.2017 19:50 Из имеющихся у нас материалов видно, что Звиад Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свое поведение и лексику, вел себя агрессивно, оказывал сопротивление и оскорблял правоохранителей, не позволяя им выполнять служебные обязанности, - об этмо на брифинге в МВД заявила заместитель главы ведомства Натия Сонгулашвили.



По ее словам, на данном этапе МВД не считает нужным выставлять на всеобщее обозрение полную нецензурных высказываний запись, но представит ее в суд в качестве доказательства.



«Исходя из высокого общественного интереса хотим сообщить общественности дополнительную информацию о гражданине Звиаде Ратиани. В интервью журналистам он заявил, что к нему подошли несколько лиц в гражданской одежде, но на имеющихся у нас материалах отчетливо видно, что правоохранители были одеты в полицейскую форму и остановили его в рамках полицейского контроля. На материалах также видно, что Звиад Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свое поведение и лексику, вел себя агрессивно, оказывал сопротивление и оскорблял правоохранителей, не позволяя им выполнять служебные обязанности. У нас есть видеоматериал, отражающий данные факты, но на данном этапе мы не считаем нужным выставлять на всеобщее обозрение полную нецензурных высказываний запись. Но мы представим ее в суд в качестве доказательства. При желании мы можем ознакомить с ней Звиада Ратиани, чтобы он отчетливо восстановил в памяти произошедшее», - заявила Сонгулашвили.















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