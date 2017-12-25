Министр обороны Грузии провел встречу с командующим морскими пехотинцами США

25.12.2017 13:31 Министр обороны Грузии Леван Изория встретился с командующим морскими пехотинцами США, генералом Робертом Неллером.



Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества США-Грузии в военной сфере. Леван Изория подчеркнул важность поддержки стратегического партнера.



По словам министра обороны, именно морские пехотинцы США готовят грузинский военных для того, чтобы они выполняли миссию в Афганистане. Стороны подчеркнули и важность совместных военных учений. Министр обороны отметил, что морские пехотинцы США активно участвуют в подготовке многонациональных учений Agile Spirit. На встрече было выражено желание, чтобы к Agile Spirit добавился и морской компонент.



Министр обороны поздравил американского гостя с католическим рождеством и наступающим новым годом.















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