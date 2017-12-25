Глава грузинского МВД выступает за реформирование наркополитики

25.12.2017 13:42 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария признает, что действующая на сегодняшний день в стране наркополитика в определенной степени репрессивная и требует реформирования.



"Наши мнения с оппонентами сходятся в том, что существующее законодательство в сфере наркополитики в определенной степени репрессивное, но это не значит, что должна быть осуществлена полная декриминализация", - заявил Г.Гахария в интервью телекомпании "Имеди" вечером в воскресенье.



По его словам, в последнее время были сделаны несколько шагов в направлении либерализации наркополитики, в том числе принятые Конституционным судом Грузии решения, создавшие в этой сфере "новые статус-кво".



"Разумеется, мы согласны с авторами инициированного в парламенте законопроекта, что есть возможность более гуманного подхода к таким вопросам, как, например, проверка наркомана или наказание за потребление наркотических веществ, и прогресс здесь необходим", - сказал министр.



Но есть, отметил он, несколько вопросов, которые требуют принятия согласованных решений. "Речь идет о том, что должны приниматься очень продуманные решения, основанные на исследовании общественного мнения, о чем мы (МВД) официально заявляли", - подчеркнул Г.Гахария.



При этом, глава МВД напомнил, что основная задача правоохранителей - борьба с наркопреступностью. "И наши коллеги согласны с тем, что с такими тяжкими преступлениями, как наркотрафик и другие, связанные с наркотическими преступлениями и их распространением, особенно тяжелых наркотиков, борьба абсолютно однозначно должна быть жесткой", - заявил Г.Гахария.



По его же словам, очень важно четко определить, где проходит граница между потреблением наркотиков и поощрением их потребления, и готова ли экономически общественность принять конкретные радикальные изменения.



"Это все те вопросы, которые мы готовы обсуждать, и мы открыты для этого, но хорошо понимаем, что любые существенные законодательные изменения, реформы в этом направлении без тесного сотрудничества с общественностью не принесут желательного результата", - заявил министр.



Как сообщалось, в последнее время в Грузии участились акции, организованные общественным движением "Белый шум", участники которых требуют от властей покончить с репрессивной наркополитикой, и вместо насильственных методов, применяемых в отношении потребителей наркотических веществ, подумать о защите их здоровья и разработке гуманных подходов к наркозависимым.



Инициированный в парламенте Грузии законопроект по реформированию был разработан Национальной платформой наркополитики, в которой объединена 41 неправительственная организация. Однако в правящей партии "Грузинская мечта" нет консенсуса по этому вопросу, в связи с чем обсуждение данного законодательного пакета затягивается.



Между тем, 30 ноября Конституционный суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей оппозиционной партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. А еще раньше - в июле Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.



По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов в стране.















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