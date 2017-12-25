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Гражданин Ирана задержан по обвинению в наркопреступлении


25.12.2017   13:51
Сотрудники управления детективов департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках полицейского контроля, задержали в Тбилиси, по улице Самгебро, гражданина Республики Иран, Х.Г. 1990 года рождения, по обвинению в покупке-хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

По информации МВД, и ходе личного досмотра задержанного правоохранители изъяли как вещественное доказательство до 1 килограмма наркотического вещества героин.

Обвиняемый признает совершенное преступление.

"Следствием установлено, что Х.Г. систематически ввозил в страну разные наркотические вещества в особо крупном размере, и осуществлял их реализацию на территории Грузии, в основном в Поничала.

Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения наркотических веществ в особо крупном размере по подпункту "а" части 6 статьи 260 УК Грузии, что предусматривает пресечение свободы сроком от 8 до 20 лет, или бессрочное заключение"- заявляют в ведомстве.







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