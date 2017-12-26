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Три человека задержаны в Панкисском ущелье


26.12.2017   11:07
В Панкисском ущелье завершилась спецоперация. В спецоперации, которая проводилась с 04:00 в селах Омало и Дуиси принимали учкастие более 50 спецназовцев. В результате задержаны трое местных жителей.

По предварительной информации, спецоперация в ущелье связана с контртеррористической операцией, которая прошла 22 ноября на улице монаха Габриэла.

По официальной информации, в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси были ликвидированы Ахмед Чатаев и еще два человека, один – задержан.







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