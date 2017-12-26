Три человека задержаны в Панкисском ущелье

26.12.2017 11:07 В Панкисском ущелье завершилась спецоперация. В спецоперации, которая проводилась с 04:00 в селах Омало и Дуиси принимали учкастие более 50 спецназовцев. В результате задержаны трое местных жителей.



По предварительной информации, спецоперация в ущелье связана с контртеррористической операцией, которая прошла 22 ноября на улице монаха Габриэла.



По официальной информации, в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси были ликвидированы Ахмед Чатаев и еще два человека, один – задержан.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

