СГБ назвала имена обвиняемых в терроризме, уничтоженных в Тбилиси в ходе спецоперации

26.12.2017 13:51 СГБ обнародовала личности задержанного и ликвидированных на улице Бери Габриел Салоси

При участии международных партнеров, установлено лицо, задержанное Службой государственной безопасности во время спецоперации на улице Бери Габриел Салоси – это гражданин России Шоаип Борзиев.



Борзиев родился в Чечне, селе Ахкинчу–Борзой 27 июля 1994 году. Он разыскивался в РФ за участие в незаконном вооруженном формировании. На сайте Интерпола размещено детское фото Борзиева.



Кроме того установлены личности ликвидированных – гражданин России Ибрагим Адашев, который находился в Грузии по поддельным паспортам в 2010-2012 годах и Асланбег Солтахмадов, — об это сегодня заявили на брифинге в СГБ.



«В результате следственных мероприятий, из квартиры на улице Бери Габриел Салоси, с личного компьютера Ахмеда Чатаева и разных технических устройств получены аудио записи. Согласно этим записям Ахмед Чатаев и его сообщники планировали устроить террористические акты в Грузии и Турции. Их целью было нападение на дипломатические миссии» — заявили в СГБ.



С целью выявления других лиц, которые могут иметь отношение к преступной группировке, продолжаются следственные мероприятия.















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