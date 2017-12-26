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По обвинению в в подготовке разбоя задержаны пять человек – МВД


26.12.2017   13:55
Пятеро человек задержаны в Тбилиси по обвинению в подготовке разбойного нападения на сотрудника дистрибюторской компании, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны 33-летний В.Б., 52-летний Дж.Б., 26-летний У.Э., 25-летний А.К. и 24-летний И.Дж.. Последние двое в прошлом были судимы.

По данным следствия, один из членов группировки – В.Б., узнал, что 23 декабря сотрудник дистрибюторской компании должен погасить в филиале банка «ПроКредит», который находится на улице Калаубани, задолженность за служебные автомобили – сотни тысяч лари.
В.Б. решил похитить эти деньги вместе со своими сообщниками. Был разработан план нападения. Были четко определены действия каждого из членов группировки во время нападения.

Обвиняемые изучили территорию, прилегающую к указанному филиалу банка. В соседнем здании они спрятали два автомата, пистолет и патроны.

Все члены группировки были задержаны полицией до совершения нападения 23 декабря. В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли заготовленное оружие.

Следствие в связи с произошедшим начато по подпункту «б» второй части и подпункту «в» третьей части 18-179-ой статьи УК Грузии. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 12 лет.






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