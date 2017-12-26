Целью Ахмеда Чатаева было нападения на дипломатические миссии в Грузии и Турции - СГБ

26.12.2017 13:57 СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.



По информации ведомства, в ходе проведенной сегодня утром спецоперации в Тбилиси и селах Ахметского района Дуиси и Омало задержаны пятеро граждан Грузии: Зураб Гронакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Тамерлан Мачаликашвили.



Данные лица были связаны и оказывали содействие участникам группировки, нейтрализованной во время спецоперации в Тбилиси на улице Бери Габриэл Салоси 21-22 ноября.



Во время задержания Тамерлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, в частности, хотел привести в действие гранату. В целях пресечения преступного действия, исходя из крайней необходимости, была применена пропорциональная сила и произведен выстрел по направлению Тамерлана Мачаликашвили, в результате чего он получил огнестрельное ранение в область головы. В данное время Мачаликашвили госпитализирован.



На данном этапе следствие установило: задержанные сегодня лица обеспечили переход Ахмеда Чатаева и его сообщиников в Турцию через «зеленую линию» на участке Кирнати-Марадиди грузинской гранцы. Позже, они помогли участникам группы незаконно проникнуть в Грузию через тот же участок границы. Задержанные также обеспечили траспортировку членов преступной группы в Тбилиси, помогли им арендовать квартиру и добыть оружие.



В результате изучения материалов, изъятых их телефонов лиц, задержанного и скончавшихся во время спецоперации на улице Бери Габриэл Салоси, установлено конкретное месторасположение тайника с оружием. В результате мероприятий, проведенных совместно с американскими коллегами, из тайника изъяты обоймы к автоматическому оружию, патроны, рюкзаки, карты, подзорные трубы, рации и другие вещественные доказательства.



В сотрудничестве с международными партнерами оперативно установлена личность задержанного во время спецоперации. Это находящийся в розыске Интерпола по обвинению в терроризме гражданин России Шоаип Борзиев.



Также установлены личности ликвидированных в специоперации: гражданин России Ибрагим Адашев, который, используя разные поддельные документы, находился в Грузии в период 2010-2012 годы и Асланбек Солтахмадов.



Из компьютера Ахмеда Чатаева, изъятом в квартире на Бери Габриэл Салоси, добыты аудиозаписи, согласно которым, Чатаев и его сообщники планировали организацию террористических актов в Грузии и Турции. Их целью было осуществление нападений на дипломатические миссии.



В результате спецоперации 21-22 ноября и оперативно-следственных мероприятий, проведенных контртеррористическим департаментом СГБ Грузии, данные теракты пресечены на этапе планирования.



СГБ продолжает следственные действия с целью выявления всех лиц, находившихся на связи с преступной группой, — говорится в сообщении ведомства.



Следствие ведется по статье УК Грузии – 331 прима, которая предусматривает наказание сроком от 17 до 20 лет или бессрочное заключение по обвинению в финансировании терроризма и оказанию иной материальной поддержки террористической деятельности или обеспечение ресурсами, повлекшие тяжелые последствия.















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