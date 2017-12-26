СГБ: Задержанный в Панкиси Темирлан Мачаликашвили пытался взорвать ручную гранату

26.12.2017 14:24 По информации Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, лица, задержанные в ходе сегодняшней спецоперации в Панкисском ущелье, связаны с лицами, нейтрализованными во время спецоперации, проведенной на улице монаха Габриэла в Тбилиси, и являются содействующими им лицами. Об этом на состоявшемся в ведомстве брифинге сообщила глава пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани.



По ее словам, задержанный Темирлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление полиции.

«Темирлан Мачаликашвили при задержании попытался оказать сопротивление правоохранителям. В частности, хотел привести в действие ручную гранату, в это время была применена пропорциональная сила. В адрес Темирлана Мачаликашвили был произведен выстрел, в результате чего последний получил огнестрельное ранение в голову. На данный момент он госпитализирован», - сообщила Гиоргобиани.



СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.



По информации ведомства, в ходе проведенной сегодня утром спецоперации в Тбилиси и селах Ахметского района Дуиси и Омало задержаны пятеро граждан Грузии: Зураб Гронакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Тамерлан Мачаликашвили.



Данные лица были связаны и оказывали содействие участникам группировки, нейтрализованной во время спецоперации в Тбилиси на улице Бери Габриэл Салоси 21-22 ноября.





















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