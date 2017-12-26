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Глава Минобороны Грузии провел встречу со своим армянским коллегой


26.12.2017   15:57
Министр обороны Грузии Леван Изория провел встречу со своим армянским коллегой Вазгеном Саргсианом.

По информации минобороны, министры обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере и выразили надежду, что в будущем году взаимотношения еще более углубятся. На встрече было уделено особое внимание направлению образования и сотрудничеству в сфере военной медицины. Леван Изория предложил гостю прохождение курсов для представителей вооруженных сил Армении в школе горной подготовки в Сачхере.

На встрече разговор коснулся существующих вызовов с точки зрения безопасности в регионе. В данном контексте министры отметили важность дружественных и добрососедский отношений между двумя государствами.

По информации минобороны Грузии, стороны обсудили также участие в миротворческих миссиях грузинских и армянских военных.

Леван Изория выразил надежду, что в 2018 году в учениях «Достойный партнер» (Noble Partner) и «Проворный дух» (Agile Spirit) грузинские и армянские солдаты примут совместное участие.

Во встрече приняли участие заместитель министра обороны Лела Чиковани и военный атташе Армении в Грузии, полковник Самвел Рамазян.

Делегация республики Армения возглавляемая президентом Сержем Саргсяном находится в Грузии с двухдневным официальным визитом.






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