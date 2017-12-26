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Ликвидированный в Тбилиси Асламбек Солтахмадов разыскивался Интерполом


26.12.2017   16:06
Ликивдированный во время спецоперации в Тбилиси Асламбек Солтахмадов находился в списке разыскиваемых Интерполом. Согласно данным сайта Интерпола, он родился в Чечне 7 апреля 1984 года. Россия разыскивала его по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Аналогичные сведения о Солтахмадове обнаруживаются и в российских информационных ресурсах, в частности, его имя значится в списке лиц, обвиняемых в экстремистской или террористической деятельности.

По информации СГБ Грузии, в сотрудничестве с международными партнерами оперативно установлена личность задержанного во время спецоперации 21-22 ноября на улице Бери Габриэл Салоси в Тбилиси. Это находящийся в розыске Интерпола по обвинению в терроризме гражданин России Шоаип Борзиев. Также установлены личности ликвидированных в спецоперации: это гражданин России Ибрагим Адашев, который, используя разные поддельные документы, находился в Грузии в период 2010-2012 годы и Асланбек Солтахмадов.






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