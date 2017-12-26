Наш дом обыскали, ничего не нашли, и забрали лептоп и телефон ребенка -Хизира Маргошвили

26.12.2017 19:16 В ходе спецоперации СГБ, проведенной сегодня в Панкиси, по заявлению супруги задержанного в Тбилиси Хизира Маргошвили, в результате обыска их дома правоохранители забрали лептоп и телефон ребенка.



Жена Маргошвили заявила, что обыск в их доме провели вчера вечером.



"Когда дом обыскивали, я слышала разговор, о моем муже говорили, дескать, сбежал, но нашли, и задержали его в Тбилиси. Хизир 5-6 дней назад поехал в Тбилиси по своим делам. После этого я не смогла связаться с ним, и ничего не знаю. Вчера вечером у нас во дворе было много спецназовцев. Все обыскали, но ничего не нашли. В конечном итоге забрали лептоп и телефон ребенка. Они сами же удивлялись, мол, искали оружие, и ничего найти не смогли. Не знаю, чего от нас хотят, в чем мы провинились"- заявила супруга Хизира Маргошвили.



Следует отметить, что по информации СГБ, помимо Хизира Маргошвили задержаны еще несколько лиц, которых взяли непосредственно в Панкиси.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

