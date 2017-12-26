России, для интервенции в Грузию, нужна «крупная» причина

26.12.2017 19:18 По мнению эксперта по вопросам международной безопасности Зураба Батиашвили, возможное приобретение Грузией противотанковой системы "Джавелин" служит обеспечению безопасности страны. По его же словам, это в то же время в интересах НАТО, поскольку альянс является партнером Грузии.



Об этом Батиашвили заявил агентству "Пирвели", комментируя заявление заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, Григория Карасина.



Напомним, что в интервью "РИА Новости" заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин выразил озабоченность вопросом приобретения Грузией противотанковой системы "Джавелин" и отметил, что Грузия активно включилась в стратегию НАТО, подразумевающую сдерживание России. По его же словам, «этот факт не усилит безопасность Грузии».



По словам Зураба Батиашвили, Россия встревожена активностью Запада в Восточной Европе.



"По восприятию России, НАТО и все, что связано с НАТО, содержит угрозу. Но Грузия является суверенным государством, и никто не имеет права указывать ей, как, и в какой форме обеспечить свою безопасность. Что касается закупки противотанковой системы, это служит обеспечению безопасности Грузии. Поскольку НАТО наш партнер, этот процесс служит и ее интересам"- говорит Зураб Батиашвили.



На вопрос, содержат ли слова Карасина угрозу, и постарается ли Россия осуществить очередную интервенцию в Грузию, Зураб Батиашвили ответил, что для этого России будет необходима более "крупная" причина, чем покупка оружия.



"Для этого надо будет поискать более "крупную" причину, как это было в 2008 году. "Крупной" причиной могут быть, скажем, осложнения на оккупированных территориях, или война в Карабахе. Это можно искусственно спровоцировать, и тогда Грузии надлежит быть максимально внимательной"- заявил эксперт.

















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