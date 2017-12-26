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В доме задержанного Темирлена Мачаликашвили в Дуиси работают эксперты-криминалисты


26.12.2017   20:27
В доме задержанного Темирлена Мачаликашвили в Дуиси работают эксперты-криминалисты. Они находятся в той комнате, где был ранен Темирлен.

По словам близких семьи, криминалисты наблюдают за необходимыми для следствия деталями и берут образцы крови в спальне.

СГБ задержало 5 лиц по обвинению в финансировании терроризма, материальному содействию террористической деятельности и обеспечении ресурсами 5 лиц. Один из обвиняемых, Темирлен Мачаликашвили ранен и доставлен в больницу. Ему проводят операцию.






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