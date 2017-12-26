Грузия вновь пригласила Армению на многонациональные учения в 2018 году

26.12.2017 21:37 Министр обороны Грузии Леван Изория выразил надежду, что в 2018 году грузинские и армянские военные вместе примут участие в многонациональных учениях «Достойный партнер» (Noble Partner) и «Проворный дух» (Agile Spirit).



Об этом говорится в сообщении военного ведомства, посвященном итогам встречи Изория со своим армянским коллегой Вигеном Саркисяном, который находился в Тбилиси в рамках двухдневного официального визита президента Армении Сержа Саргсяна в составе правительственной делегации.



«Стороны обсудили участие грузинских и армянских военных в международных миротворческих миссиях, которые сражаются бок о бок для мира и стабильности в мире. Министр выразил надежду, что в 2018 году в многонациональных учениях «Достойный партнер» и «Проворный дух» совместное участие примут грузинские и армянские военные», - сказано в сообщении.



Учения Noble Partner и Agile Spirit ежегодно проводятся в Грузии в последние несколько лет. В этом году Agile Spirit прошли в Грузии с 3 по 11 сентября. Перед их началом было заявлено, что в учениях примут участие и армянские военные. Однако в последний момент Ереван отказался от участия. Официальная причина такого решения не указывалась.



Сегодня, 26 декабря, Изория также предложил армянским военным принять участие в учениях школы горной подготовки Сачхере (регион Имерети). В Минобороны Грузии уверены, что грузино-армянские отношения в военной сфере станут более плодотворными и интенсивными в 2018 году.















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