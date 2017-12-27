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В Армению из Грузии экстрадирован разыскиваемый по делу о контрабанде ПЗРК «Игла»
27.12.2017 12:47
В Армению из Грузии экстрадирован Роберт Агванян, находившийся в розыске по обвинению в контрабанде ПЗРК «Игла» и его незаконном обороте, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.
Согласно информации, Роберт Агванян экстрадирован в Армению в результате сотрудничества между прокуратурами Армении и Грузии с целью привлечения к уголовной ответственности.
«По совокупности доказательств, добытых в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому Службой национальной безопасности при правительстве Армении, 24 марта 2017 года было принято решение привлечь Роберта Агваняна в качестве обвиняемого по ч. 2 ст.235 и п. 1 ч.2 ст. 235.1 Уголовного кодекса РА.
В результате совместных мероприятий, предпринятых Главным управлением уголовного розыска полиции Армении, сотрудниками СНБ РА и Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии, 27 марта Р. Агванян был обнаружен в городе Тбилиси.
Ходатайство Генпрокуратуры Армении о выдаче Р. Агваняна правоохранительным органам Армении было удовлетворено, и 25 декабря 2017 года он был экстрадирован в Армению», – говорится в сообщении.
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