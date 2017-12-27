Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Армению из Грузии экстрадирован разыскиваемый по делу о контрабанде ПЗРК «Игла»


27.12.2017   12:47
В Армению из Грузии экстрадирован Роберт Агванян, находившийся в розыске по обвинению в контрабанде ПЗРК «Игла» и его незаконном обороте, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

Согласно информации, Роберт Агванян экстрадирован в Армению в результате сотрудничества между прокуратурами Армении и Грузии с целью привлечения к уголовной ответственности.

«По совокупности доказательств, добытых в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому Службой национальной безопасности при правительстве Армении, 24 марта 2017 года было принято решение привлечь Роберта Агваняна в качестве обвиняемого по ч. 2 ст.235 и п. 1 ч.2 ст. 235.1 Уголовного кодекса РА.

В результате совместных мероприятий, предпринятых Главным управлением уголовного розыска полиции Армении, сотрудниками СНБ РА и Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии, 27 марта Р. Агванян был обнаружен в городе Тбилиси.

Ходатайство Генпрокуратуры Армении о выдаче Р. Агваняна правоохранительным органам Армении было удовлетворено, и 25 декабря 2017 года он был экстрадирован в Армению», – говорится в сообщении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Жителям Тбилиси повысили цены на электроэнергию
Обязательное страхование иностранных автомобилей в Грузии вступит в силу с 1 марта
В Грузии планируется строительного нового горнообогатительного комбината
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили,: Грузия преодолела период внешнего экономического шока
В Азербайджане арестован бывший министр обороны
Управление мусульман Грузии – От имени всех мусульман Грузии, осуждаем любое проявление насилия исходя из религиозных целей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна