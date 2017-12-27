Правоохранители изъяли наркотические средства в особо крупном размере

27.12.2017 14:41 Сотрудники главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков криминальной полиции МВД Грузии в результате оперативно – розыскных мероприятий задержали гражданина Т.К 1974 года рождения по обвинению в незаконном приобретении – хранении нароктических средств в особо крупных размерах.



Совершенное нарушение предусматривает срок лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.



Правоохранители в результате обыска задержанного изъяли 340 таблеток и 237 кусочков таблеток наркотического вещества заменителя бупренорфина, а также 3,2 грамма порошка «суботекса».



Следствие ведется по шестой части статьи 260, подпункту «б».















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