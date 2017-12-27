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Прокуратура Грузии начала расследование по факту ранения молодого человека в ходе спецоперации в Панкиси
27.12.2017 16:01
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с нанесением вреда здоровью гражданина Т.М, в ходе проведенной Службой государственной безопасности спецоперации в Панкисском ущелье, — об этом Первому каналу заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Натия Сухиашвили.
По ее словам, следствие ведется по подпункту «Б» третьей части 333-ей стати уголовного кодекса Грузии, по факту превышения служебных полномочий с применением насилия или оружия со стороны членов отряда специального назначения.
«На данный момент проводятся все процессуальные и следственные мероприятия, о результатах дополнительно сообщат общественности», — отметила Сухиашвили.
Раненный в ходе спецоперации в Дуиси 19-летний Темирлан Мачаликашвили находится в реанимационном отделении на управляемом дыхании.
СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.
«Во время задержания Темирлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, в частности, хотел привести в действие гранату. В целях пресечения преступного деяния, исходя из крайней необходимости, была применена пропорциональная сила и произведен выстрел по направлению Тамерлана Мачаликашвили, в результате чего он получил огнестрельное ранение в область головы. В данное время Мачаликашвили госпитализирован» — заявляют в СГБ.
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