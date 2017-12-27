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Задержанным по обвинению в финансировании и поддержке терроризма сегодня предъявят обвинения


27.12.2017   16:26
Задержанный по обвинению в финансировании и поддержке терроризма Бадур Чопанашвили категорически опровергает связь с Ахметом Чатаевым, — об этом заявила адвокат Чопанашвили.

Дали Барбакалдзе посетила Чопанашвили в здании т.н. «модуля».

По ее информации, Чопанашвили неизвестны причины задержания, и он ничего не знает о фактах, которые обнародовало следствие.

Задержанные до сих пор остаются в здании т.н. «модуля».

По информации Главной прокуратурой, обвинения им официально представят до конца дня, после чего государственный обвинитель обратится в суд.

СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.






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