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Задержанным по обвинению в финансировании и поддержке терроризма сегодня предъявят обвинения
27.12.2017 16:26
Задержанный по обвинению в финансировании и поддержке терроризма Бадур Чопанашвили категорически опровергает связь с Ахметом Чатаевым, — об этом заявила адвокат Чопанашвили.
Дали Барбакалдзе посетила Чопанашвили в здании т.н. «модуля».
По ее информации, Чопанашвили неизвестны причины задержания, и он ничего не знает о фактах, которые обнародовало следствие.
Задержанные до сих пор остаются в здании т.н. «модуля».
По информации Главной прокуратурой, обвинения им официально представят до конца дня, после чего государственный обвинитель обратится в суд.
СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.
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