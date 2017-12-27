Задержанным по обвинению в финансировании и поддержке терроризма сегодня предъявят обвинения

27.12.2017 16:26 Задержанный по обвинению в финансировании и поддержке терроризма Бадур Чопанашвили категорически опровергает связь с Ахметом Чатаевым, — об этом заявила адвокат Чопанашвили.



Дали Барбакалдзе посетила Чопанашвили в здании т.н. «модуля».



По ее информации, Чопанашвили неизвестны причины задержания, и он ничего не знает о фактах, которые обнародовало следствие.



Задержанные до сих пор остаются в здании т.н. «модуля».



По информации Главной прокуратурой, обвинения им официально представят до конца дня, после чего государственный обвинитель обратится в суд.



СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

