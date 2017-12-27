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В Трабзоне задержаны граждане Грузии из окуржения окружения Ахмеда Чатаева - СМИ


27.12.2017   16:27
О Задержанных в рамках спецоперации против «Исламского государства» в турецкой провинции Трабзон супругах, являющихся гражданами Грузии, стали известны новые детали.

По информации аналитика газеты «Квирис палитра» («Палитра недели») Нино Бурчуладзе, задержанные были членами окружения Ахмеда Чатаева.

«По нашей информации, задержанный в результате спецоперации, проведенной турецкой контртеррористической службой, был из окружения Ахмеда Чатаева. Он считался членом его окружения в Турции. Сражался ли он в Сирии, об этом информацией я не владею», - заявила Нино Бурчуладзе.

По информации турецких СМИ, при обыске в доме супругов – граждан Грузии правоохранители изъяли различную документацию, связанную с «Исламским государством».






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