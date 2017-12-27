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Одному из задержанных в Панкиси предъявляют обвинения в здании т.н. «модуля»


27.12.2017   18:22
Одному из лиц, задержаных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма предъявляют обвинения в здании т.н. «модуля».

Адвокат Бадура Чопанашвили вошла в изолятор предварительного задержания недавно.

По словам Дали Барбакадзе, с ней связался следователь и сообщил, что после предъявления обвинений, ей передадут материалы дела. Именно после этого будет известно, какие доказательства удалось получить следствию против задержанных.

СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.






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