Одному из задержанных в Панкиси предъявляют обвинения в здании т.н. «модуля»

27.12.2017 18:22 Одному из лиц, задержаных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма предъявляют обвинения в здании т.н. «модуля».



Адвокат Бадура Чопанашвили вошла в изолятор предварительного задержания недавно.



По словам Дали Барбакадзе, с ней связался следователь и сообщил, что после предъявления обвинений, ей передадут материалы дела. Именно после этого будет известно, какие доказательства удалось получить следствию против задержанных.



СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.















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