Началось следствие по возможному превышению полномочия спецназом в ходе спецоперации в Панкиси

27.12.2017 19:21 Прокуратура Грузии начала расследование в связи с повреждением здоровья Темирлана Мачаликашвили во время спецоперации, проведенной Службой госбезопасности в Панкиси.



Как заявила пресс-служба прокуратуры, началось расследование факта чрезмерного злоупотребления властью со стороны членов спецназа в соответствии подпункту "б" части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии.



Вчера, 26 сентября, Служба государственной безопасности провела специальную операцию в Панкисском ущелье, и задержала пять человек. Согласно официальной информации, во время задержания Темирлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, и использовать гранату, во время чего для пресечения преступления члены спецназа выстрелили в Мачаликашвили. Он получил ранение в области головы, и в настоящее время находится в больнице.



По заявлению СГБ, лица, задержанные в Панкиси, помогли войти в Грузию людям, которые были ликвидированы во время спецоперации в Исани. Один из задержанных обвиняется в связях с Ахмедом Чатаевым.



В результате специальной операции Исани 21-22 ноября, которая длилась около 20 часов, погиб один из сотрудников спецназа, а четыре сотрудника правоохранительных органов были ранены. По сообщению Службы государственной безопасности, три члена преступной группы были ликвидированы. Одним из ликвидированных лиц является Ахмед Чатаев.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

