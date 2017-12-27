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Началось следствие по возможному превышению полномочия спецназом в ходе спецоперации в Панкиси
27.12.2017 19:21
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с повреждением здоровья Темирлана Мачаликашвили во время спецоперации, проведенной Службой госбезопасности в Панкиси.
Как заявила пресс-служба прокуратуры, началось расследование факта чрезмерного злоупотребления властью со стороны членов спецназа в соответствии подпункту "б" части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии.
Вчера, 26 сентября, Служба государственной безопасности провела специальную операцию в Панкисском ущелье, и задержала пять человек. Согласно официальной информации, во время задержания Темирлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, и использовать гранату, во время чего для пресечения преступления члены спецназа выстрелили в Мачаликашвили. Он получил ранение в области головы, и в настоящее время находится в больнице.
По заявлению СГБ, лица, задержанные в Панкиси, помогли войти в Грузию людям, которые были ликвидированы во время спецоперации в Исани. Один из задержанных обвиняется в связях с Ахмедом Чатаевым.
В результате специальной операции Исани 21-22 ноября, которая длилась около 20 часов, погиб один из сотрудников спецназа, а четыре сотрудника правоохранительных органов были ранены. По сообщению Службы государственной безопасности, три члена преступной группы были ликвидированы. Одним из ликвидированных лиц является Ахмед Чатаев.
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