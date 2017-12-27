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Одному из задержанных в Панкиси предъявили обвинение
27.12.2017 21:05
Одному из лиц, задержанных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма предъявили обвинение в здании т.н. «модуля».
Его адвокат вынесла из здания материалы дела и покинула территорию без комментариев.
Другим задержанным в ходе спецоперации другим лицам в здании т.н. «модуля» обвинения все еще предъявляют.
СГБ Грузии вчера задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.
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