Одному из задержанных в Панкиси предъявили обвинение

27.12.2017 21:05 Одному из лиц, задержанных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма предъявили обвинение в здании т.н. «модуля».



Его адвокат вынесла из здания материалы дела и покинула территорию без комментариев.



Другим задержанным в ходе спецоперации другим лицам в здании т.н. «модуля» обвинения все еще предъявляют.



СГБ Грузии вчера задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.















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