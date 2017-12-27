Еще одному задержанному в ходе спецоперации в Панкиси предъявили обвинение

27.12.2017 21:37 Еще одному задержанному по обвинению в финансировании и поддержке терроризма, Зурабу Горнакашвили предъявили обвинение в здании т.н. «модуля».



По словам адвоката задержанного, Ираклия Бения, ему передали материалы дела, однако он пока с ними не ознакомился, соответственно, не может говорить о деталях.



По словам адвоката, его подзащитный не признает вину.

В эти минуты т.н. «модуля» еще одному задержанному предъявляют обвинение.



Ранее обвинение предъявили еще одному задержанному в Панкиси, Руслану Алдамову.



СГБ Грузии вчера задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.















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