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Еще одному задержанному в ходе спецоперации в Панкиси предъявили обвинение
27.12.2017 21:37
Еще одному задержанному по обвинению в финансировании и поддержке терроризма, Зурабу Горнакашвили предъявили обвинение в здании т.н. «модуля».
По словам адвоката задержанного, Ираклия Бения, ему передали материалы дела, однако он пока с ними не ознакомился, соответственно, не может говорить о деталях.
По словам адвоката, его подзащитный не признает вину.
В эти минуты т.н. «модуля» еще одному задержанному предъявляют обвинение.
Ранее обвинение предъявили еще одному задержанному в Панкиси, Руслану Алдамову.
СГБ Грузии вчера задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.
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