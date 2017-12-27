Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еще одному задержанному в ходе спецоперации в Панкиси предъявили обвинение


27.12.2017   21:37
Еще одному задержанному по обвинению в финансировании и поддержке терроризма, Зурабу Горнакашвили предъявили обвинение в здании т.н. «модуля».

По словам адвоката задержанного, Ираклия Бения, ему передали материалы дела, однако он пока с ними не ознакомился, соответственно, не может говорить о деталях.

По словам адвоката, его подзащитный не признает вину.
В эти минуты т.н. «модуля» еще одному задержанному предъявляют обвинение.

Ранее обвинение предъявили еще одному задержанному в Панкиси, Руслану Алдамову.

СГБ Грузии вчера задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Экспорт грузинского вина развивается успешно
Жителям Тбилиси повысили цены на электроэнергию
Обязательное страхование иностранных автомобилей в Грузии вступит в силу с 1 марта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров высказался о блокировке своих аккаунтов в фейсбуке и инстаграме
Карапетян: Состояние нашей экономики похоже на высохшее и необработанное поле
Стоимость электроэнергии повышена и для жителей регионов Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна