В Грузии задержан гражданин Турции за незаконное пересечение границы

28.12.2017 11:22 Сотрудники МВД задержали в Тбилиси гражданина Республики Турции, неоднократно осужденного в прошлом М.О. 1954 года рождения, по обвинению в использовании фальшивого документа, и незаконного пересечения границы.



"Сотрудники 3-го отдела управления детективов департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали в Тбилиси гражданина Республики Турция, неоднократно осужденного М.О. 1954 года рождения, по обвинению в использовании фальшивого документа, и незаконного пересечения границы. Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 3 до 5 лет.



Следствием установлено, что обвиняемый с фальсифицированным им свидетельством личности незаконно пересек государственную границу Грузии. А также было установлено, что М.О. разыскивается с 2007 года в Турции, а с 22 августа 2017 года по красному циркуляру Интерпола за разные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Турции: создание и руководство организованной преступной группы, незаконное пресечение свободы, грабежи, завладение противозаконными действиями оружия в особо крупном количестве, ношение оружия.



Ведется следствие по факту использования фальшивого документа и незаконного пересечения государственной границы Грузии, по статьям 362 и 344 УК Грузии"- говорится в заявлении силового ведомства.















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