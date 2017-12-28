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С 2018 года в школах Грузии будут проводить лекции на военную тематику


28.12.2017   14:37
С целью повышения мотивации на военную службу с 2018 года военные будут проводить открытые лекции в школах, и планируется создание единого учебника. Об этом заявил министр обороны Леван Изория.

По его словам, проблема, существующая с данной точки зрения, является глобальной, и требует координированную работу между ведомствами.

"Глобальная проблема, чтобы гражданин осознавал свое обязательство перед страной, и это является не только проблемой Министерства обороны.

Это зависит не только от получения образования с военной точки зрения, но и системы образования, создания этой мотивации в школьном возрасте. Это значительный компонент концепции тотальной обороны, которая в то же время подразумевает высокую степень межведомственного сотрудничества. Особенно сотрудничества с Министерством образования.

У нас уже есть конкретные планы, как с точки зрения общего учебника, так и лекций, и визитов военных в школы, чтобы была мотивация, и степень большей интеракции"- отметил Леван Изория.






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