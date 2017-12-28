Москва срывает Договор об открытом небе с Грузией

28.12.2017 15:51 Москва срывает Договор об открытом небе с Грузией. РИА Новости со ссылкой на собственный источник в военно-дипломатических кругах России сообщило, что грузинские власти не хотят допускать полеты российских самолетов-наблюдателей над своей территорией из-за нарушения российской стороной территориальной целостности Грузии и попытки легализовать оккупацию грузинских территорий через Договор об открытом небе.



В 2012 году власти Грузии объявили об отказе выполнять пункты договора в отношении России, из-за того, что Москва установила ограничения по полетам над своей территорией. Данный запрет распространялся на территорию в десяти километрах от абхазского и цхинвалського участков грузино-российской границы, так как одним из пунктов Договора об открытом небе является запрет на полеты ближе чем в 10 километрах от границ стран, не подписывавших этот договор. Грузия расценила подобную позицию Кремля, как легализацию суверенитета оккупированных Россией территорий, которые Москва пытается легализовать как "независимые государства"..



Напомним, подписание Договора по открытому небу странами-членами ОБСЕ, в том числе и Грузией, состоялось в 1992 году. По документу подписавшие его государства разрешили пролет над любой своей территорией для наблюдателей из стран-участниц договора. Договор был ратифицирован 34 странами и вступил в силу с 2002 года.















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