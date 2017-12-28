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Изория: Предназначенные для оснащения средства со следующего года увеличатся


28.12.2017   16:03
В Минобороны Грузии средства, предназначенные для оснащения, со следующего года увеличатся, - об этом заявил глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория, участвуя в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».

По его словам, Грузия активно следует стандартам НАТО, что в основном служит повышению обороноспособности страны и усилению армии.

«Когда мы говорим о реформах, это усиление нашей военной подготовки и приближение к стандартам НАТО. Обе цели, естественно, согласуется со стратегическими задачами НАТО, особенно же после 2014 года. Сдерживание российской угрозы стало главной задачей для альянса и стран-партнеров, что предполагает усиление готовности.

Готовность устанавливается определенными критериями, в том числе качеством учений, интенсивными реформами и естественно последующим сохранением этого.

В рамках этой стратегической задачи мы предприняли значительные шаги. Начали оптимизацию структур… Также начали заботиться о выделении больших средств на оснащение. У НАТО на это есть определенные стандарты. Вы часто слышите, что 2% от ВВП должно быть направлено в оборонный бюджет, а 20% отсюда – на оснащение. Мы начали с 8% и сделали 10%, а со следующего года увеличится до 19%», - заявил Леван Изория.






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