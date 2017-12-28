Обвиняемым в убийстве двоим несовершеннолетним уточнили обвинение

28.12.2017 17:40 Прокуратура уточнила обвинение двум несовершеннолетним Г.Б и Г.Дж обвиняемым по факту преднамеренного убийства произошедшего возле тбилисской школы №51.



Об этом говорится в информации распространенной Главной прокуратурой.



«Следствие установило, что 1 декабря 2017 года, в утренние часы, между учениками 11 класса школы №51 города Тбилиси Д.Н и Д.Г и учениками 9-го класса той же школы А.С и Т.Ч произошла словесная перепалка, в результате которой, отношения между учащимися накалились. А.С для помощи связался с родственником М.К, который вместе с другом пришел к школе №51. Возле школы вместе с А.С и Т.Ч также собрались конфликтующие с ними подростки. Противостоящие друг другу стороны переместились во двор жилого корпуса по адресу на улице Хорава №4, где между несовершеннолетними после ругани произошла драка. Во время физического противостояния Г.Б и Г.Дж совместно, с целью преднамеренного убийства нанесли Д.С многочисленные ножевые ранения в разные части тела, в результате чего, Г.Б с целью преднамеренного убийства, нанес ножевые ранения несовершеннолетнему Л.Д.



В результате полученных ранений Л.Д скончался до приезда в больницу, а Д.С умер в больнице на второй день. Задержанные несовершеннолетние Г.Б и Г.Дж первоначально обвинялись по второй части статьи 109 УК Грузии, подпункту «б», но на основании полученных в ходе следствия дополнительных доказательств, 21 декабря этого года несовершеннолетним обвинение было уточнено.Обвинение Г.Б предъявлено по второй части статьи 109 УК Грузии, подпунктам «б» и «д» и третьей части той же статьи, подпункту «а». Несовершеннолетнему Г.Дж предъявлено обвинение по второй части 109 статьи УК Грузии, подпунктам «б» и «д».



Следствие по уголовному делу ведет министерство внутренних дел Грузии», — сказано в информации прокуратуры.





















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