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В Тбилиси совершено разбойное нападение


28.12.2017   17:47
Вооруженные люди с масками на лицах ворвались в четверг утром в одну из квартир жилого дома на улице Марухис Гмиреби в столичном районе Ваке и унесли с собой 1 тысячу долларов США и 2,5 тысячи британских фунтов стерлингов, сообщает телекомпания Rustvai2.

По данным телекомпании, в четверг утром грабители проникли в квартиру с крыши дома. По неподтвержденной информации, квартира принадлежит грузинскому бизнесмену Левану Хуродзе, который является основателем нескольких частных компаний и владеет еще несколькими квартирами в Тбилиси.

В момент ограбления Хуродзе находился дома. На данный момент полиция опрашивает владельцев квартиры.

О задержанных не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по статьям "разбой" и "противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства", что карается лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.






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