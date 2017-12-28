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Согласно материалам дела, в ходе спецоперации у Ахмеда Чатаева было несколько требований


28.12.2017   19:05
Первому каналу эксклюзивно стало известно о новых деталях по делу задержанных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма.

В постановлении об обвинении одного из задержанных написано, что в ходе спецоперации у Ахмеда Чатаева было несколько требований, в том числе освобождение того лица, которого Служба государственной безопасности задержала на улице Габриел Салоси.

Согласно постановлению, в случае невыполнения требований, Чатаев угрожал открыть огонь и устроить террористические акты. Еще одна ранее неизвестная деталь связана с их местом проживания.

По официальной версии следствия, Чатаев, вместе с сообщниками в октябре проживал по другому адресу, а позднее переехал на улицу Габриела Салоси.











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