Согласно материалам дела, в ходе спецоперации у Ахмеда Чатаева было несколько требований

28.12.2017 19:05 Первому каналу эксклюзивно стало известно о новых деталях по делу задержанных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма.



В постановлении об обвинении одного из задержанных написано, что в ходе спецоперации у Ахмеда Чатаева было несколько требований, в том числе освобождение того лица, которого Служба государственной безопасности задержала на улице Габриел Салоси.



Согласно постановлению, в случае невыполнения требований, Чатаев угрожал открыть огонь и устроить террористические акты. Еще одна ранее неизвестная деталь связана с их местом проживания.



По официальной версии следствия, Чатаев, вместе с сообщниками в октябре проживал по другому адресу, а позднее переехал на улицу Габриела Салоси.

























• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

