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Согласно материалам дела, в ходе спецоперации у Ахмеда Чатаева было несколько требований
28.12.2017 19:05
Первому каналу эксклюзивно стало известно о новых деталях по делу задержанных по обвинению в финансировании и поддержке терроризма.
В постановлении об обвинении одного из задержанных написано, что в ходе спецоперации у Ахмеда Чатаева было несколько требований, в том числе освобождение того лица, которого Служба государственной безопасности задержала на улице Габриел Салоси.
Согласно постановлению, в случае невыполнения требований, Чатаев угрожал открыть огонь и устроить террористические акты. Еще одна ранее неизвестная деталь связана с их местом проживания.
По официальной версии следствия, Чатаев, вместе с сообщниками в октябре проживал по другому адресу, а позднее переехал на улицу Габриела Салоси.
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