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По информации СГБ Грузии, в Турции Гочу (Али) Сагинадзе задержали на основании информации, направленной СГБ


28.12.2017   21:32
Служба Государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает, что 26 декабря в турецкой провинции Трабзон, вблизи города Оф, гражданин Грузии Гоча (Али) Сагинадзе был задержан на основании информации, направленной СГБ в рамках расследования по делу Ахмеда Чатаева. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в СГБ.

Как поясняет СГБ, Гоча (Али) Сагинадзе был задержан турецкими правоохранителями в рамках существующего международного сотрудничества и на основании информации направленной Службой государственной безопасности в связи с расследованием по делу Ахмеда Чатаева, и он уличен в связи с терроризмом.

По их же информации, турецкие правоохранители изъяли принадлежащие обвиняемому материалы, связанные с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Как отмечают в ведомстве, переданная турецким правоохранителям информация, была добыта СГБ из мобильного телефона Ахмеда Чатаева, который был изъят в квартире на улице Монаха Габриэла в Тбилиси.

«Служба государственной безопасности Грузии тесно и активно сотрудничает с турецкими коллегами, так же, как и с другими соответствующими ведомствами государств-партнеров», - заявили «ИнтерпрессНьюс» в СГБ.
Информацию о задержании в рамках спецоперации против ИГ грузинских граждан – мужа с женой в турецкой провинции Трабзон, вблизи города Оф, распространило издание Milliyet. Согласно этой информации, они находились на территории Турции незаконно.






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