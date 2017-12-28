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Задержанным в ходе спецоперации в Панкиси определили заключение
28.12.2017 22:14
Трем лицам, задержанным в ходе спецоперации в Панкиси определили предварительное заключение.
Как сообщает журналист Первого канала из зала суда, суд вынес постановление о предварительном заключении Руслана Алдамова, Рамаза Маргишвили и Бадура Чопанашвили.
Ранее суд определил предварительное заключение и задержанному в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Зурабу Горнакашвили.
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