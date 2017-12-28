Прокурор: Существовала опасность давления на свидетелей со стороны задержанных в ходе спецоперации в Панкиси

28.12.2017 22:15 Государственное обвинение требовало определить четырем обвиняемым предварительное заключение, что судья удовлетворил, — об этом прокурор Элизбар Гозалишвили заявил комментируя решение суда по делу о задержанных в ходе спецоперации.



По его словам, судья учел обстоятельство, что существовала опасность давления на свидетелей со стороны обвиняемых, продолжения преступной деятельности и побега с территории Грузии.



Что касается дела Горнакашвили, прокурор заявил журналистам, что это была обычная, стандартная процедура, когда прокуратура обратилась с ходатайством к суду, и процессы прошли по отдельности.



«Что касается Мачаликашвили, он на данном этапе не задержан. Он находится в медицинском учреждении. Подождем, как будут развиваться соответствующие мероприятия в этом направлении. Он не задержан в статусе обвиняемого и нет никакого 48-часового срока. Задержание Мачаликашвили должно было произойти на основании постановления суда, однако исходя из развернувшихся событий, его не смогли задержать. Что касается дела и доказательств, есть показания свидетелей, изъяты вещественные доказательства, которые доказывают связь всех четырех обвиняемых с террористической организацией. Что касается вопроса Мачаликашвили, на данном этапе ведется независимое от данного дела расследование и данные фактические обстоятельства будут установлены в ходе расследования этого дела», — заявил Элизбар Гозалишвили.



На вопрос, была ли в доме Мачаликашвили обнаружена граната, прокурор заявляет, что эти обстоятельства установит следствие.





















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