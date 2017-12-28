Согласно материалам дела, до переезда на улицу Габриел Салоси, Ахмед Чатаев жил в Варкетили

28.12.2017 22:59 По информации Первого канала, до переезда на улицу Габриел Салоси, Ахмед Чатаев жил в одном из жилых корпусов в Варкетили, на съемной квартире. Также, по информации Первого канала, данную квартиру снимали Рамаз Маргошвили и еще один обвиняемый.



Это подтверждает и один из соседей. В разговоре с Первым каналом, он заявляет, что уже дал показания следствию, и по фотографиям опознал тех обвиняемых, которые жили в квартире на протяжении нескольких месяцев.



По его словам, соседи не замечали ничего подозрительного.



«Меня вызвали на допрос в здание «модуля» и показали фото. Я опознал тех людей, которые там жили в октябре месяце. Ничего подозрительного я не замечал, наоборот, они вели себя очень прилично и хорошо. Они жили тут приблизительно несколько месяцев. Я видел двух людей. Кто приходил или уходил, не знаю, но меня вызвали в «модуль» и я опознал этих людей», — отметил сосед.















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