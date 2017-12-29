Два иностранца задержаны за попытку ограбления офиса «Джеоселл»

29.12.2017 11:13 Сотрудники департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел в результате проведенных следственных действий задержали по горячему следу двух граждан другой страны, Дж. С 1988 года рождения и А.С. 1988 года рождения по обвинению в попытке кражи.



По информации МВД, преступление, совершенное обвиняемыми, предусматривает пресечение свободы сроком от 4 до 7 лет.



"Сотрудники патрульной полиции 29 декабря текущего года задержали Дж.С и А.С., когда они пытались украсть мобильные телефоны, находящиеся в офисе в Тбилиси по улице Марджанишвили.



Ведется следствие по факту попытки кражи, по подпункту "б" части 2, и подпункту "а" части 3 статьи 19-177 УК Грузии"- говорится в заявлении МВД.

















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