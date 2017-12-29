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Вооруженный мужчина пытался ограбить банк в Тбилиси
29.12.2017 23:01
Неизвестный мужчина пытался ограбить экспресс-филиал «Банка Грузии», расположенный на улице Адама Мицкевича Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».
Инцидент произошел сегодня вечером. По словам очевидцев, ворвавшийся в банк мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
В настоящее время на месте мобилизована полиция. По информации МВД Грузии, злоумышленник уже задержан.
Следствие в связи с произошедшим начато сразу по двум статьям УК Грузии – это «разбой» и «противоправное ношение огнестрельного оружия».
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