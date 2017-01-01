Партия «Гирчи» провела акцию посева конопли на Новый год

01.01.2017 16:46 За несколько часов до наступления Нового года лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и еще несколько десятков человек посеяли коноплю у себя в офисе.



«Гирчи» выступает за полную легализацию употребления марихуаны и ее изготовления. Проведенной в новогоднюю ночь акцией партия хочет привлечь внимание к своей инициативе.



«Для нас – это борьба за свободу. Я раньше не раз говорил и сейчас повторю, это не борьба за курение марихуаны. В конечном итоге – это для нас борьба за свободу, борьба за фундаментальное право человека. Тело человека является его собственностью номер один и то, что сделает человек со своим телом не касается государства», — сказал Зураб Джапаридзе журналистам в эфире TV Pirveli.



Семена конопли единомышленники партии и ее лидеры привезли из разных уголков Грузии. Посеянная марихуана остается в офисе партии. Лидеры «Гирчи» говорят, что сообщат общественности, когда растения взойдут.



На акцию «Гирчи» уже отреагировали в МВД Грузии.



Ведомство начало расследование по статье «незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере организованной группой» УК Грузии. Данное преступление карается лишением свободы сроком от 6 до 12 лет.



Партия заранее предупредила желающих участвовать в акции о возможных последствиях.



В настоящее время курение марихуаны в Грузии считается административным нарушением при первом задержании и становится уголовным преступление в случае повторного задержания.













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