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Председательство в ОБСЕ перешло к Австрии
01.01.2017 16:47
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с воскресенья, 1 января, председательствует Австрия, которая взяла эти полномочия в Германии. Об этом сообщает DW.
По данным Министерства иностранных дел Австрии, Вена ставит перед собой три амбициозные цели: деескалацию существующих конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, представляющей угрозу многим государствам.
Ранее глава МИД Себастиан Курц заявлял, что во время своего председательства в ОБСЕ Австрия будет прилагать усилия для смягчения санкций Евросоюза против России.
"Мы должны восстановить доверие в Европе и в вопросе санкций перейти от системы наказаний к системе поощрений", - отметил Курц.
По его словам, в отношениях с Россией нужно отойти от мышления в категориях "холодной войны". "За каждое положительное изменение на местах мы имели бы пошагово смягчать санкции", - пояснил он.
Кроме того, Курц планирует на следующей неделе посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на Востоке Украины.
В ОБСЕ со штаб-квартирой в Вене входят 57 стран, в том числе Украина.
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