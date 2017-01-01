Президент: Сила, которая поможет нам справиться с проблемами, в нас, в грузинском обществе

01.01.2017 16:49 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил жителей страны с Новым годом. На приеме в президентском дворце собрались люди, занимающаеся благотворительностью.



Как отметил президент, в 2017 году нам предстоит достичь многих целей.



«Мои соотечественники, в стране и за пределами стран, на оккупированных территориях. Наши родители, дети, сестра и братья, славные солдаты нашей страны, хочу поздравить вас с Новым годом!

В 2017 году нам предстоит достичь многих целей. Мы должны преодолеть экономические проблемы, мы должны осуществить шаги к усилению и объединению нашей страны, мы должны усилить демократичность нашей страны.



Сегодня я хочу сказать, что сила, которая поможет нам справиться с этими вызовами, находится внутри нас, в грузинском обществе, в нашей особой способности любить друг друга, поддерживать друг друга, разделять проблемы, в нашей благотворительности и доброте... Сегодня с нами очень малая часть благотворителей, но с их помощью с помощью силы нашего общества мы все преодолеем! Поздравляю с новым 2017 годом!», - отметил президент Грузии в своем новогоднем поздравлении.



На новогоднем приеме у президента Грузии собрались представителей благотворительных организаций и фондов, бизнесмены, занимающиеся благотворительностью и представители НПО, работающих с социальными вопросами. Георгий Маргвелашвили поблагодарил их за безвозмездную деятельность и пожелал успехов в новом году.













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