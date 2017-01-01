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С 2017 года войдут поправки в законы об общем и высшем образовании


01.01.2017   18:01
С 2017 года в Грузии будут осуществлены изменения в законах об общем и высшем образовании. Речь идет о законодательных изменениях , подготовленных по инициативе парламентского комитета по образованию и науке, которые в декабре были приняты в ускоренном порядке.

Одной из новаций является внедрение института дистанционного обучения. По словам председателя комитета по образованию и науке Мари Джаши, это значимое новшество для представителей диаспоры, этнических меньшинств и жителей сел. Дла этого уже создана соответствующая законодательная база.

С 2017 года будут также задействованы изменения, касающиеся порядка назначения профессоров университетами.

Кроме того, с 2017 года в упрощенном порядке можно будет получить признанный за рубежом диплом об общем образовании.






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