С 2017 года войдут поправки в законы об общем и высшем образовании

01.01.2017 18:01 С 2017 года в Грузии будут осуществлены изменения в законах об общем и высшем образовании. Речь идет о законодательных изменениях , подготовленных по инициативе парламентского комитета по образованию и науке, которые в декабре были приняты в ускоренном порядке.



Одной из новаций является внедрение института дистанционного обучения. По словам председателя комитета по образованию и науке Мари Джаши, это значимое новшество для представителей диаспоры, этнических меньшинств и жителей сел. Дла этого уже создана соответствующая законодательная база.



С 2017 года будут также задействованы изменения, касающиеся порядка назначения профессоров университетами.



Кроме того, с 2017 года в упрощенном порядке можно будет получить признанный за рубежом диплом об общем образовании.













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