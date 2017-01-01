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Как никогда верю в лучшее будущее и светлую перспективу Грузии - Саакашвили


01.01.2017   18:03
Несмотря ни на что, несмотря на свое собственное изгнание, как никогда верю в лучшее будущее и светлую перспективу Грузии, - заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Видеозапись обращения, в котором Саакашвили поздравляет население Грузии с наступающим Новым годом, размещена в сети «Фейсбук».

Саакашвили желает каждой грузинской семье счастья, успеха и хорошего настроения.

«Вы помните, что в годы моего президентства, в ходе своего обращений я говорил о большом развитии, большом успехе, большом прогрессе, о тех гигантских шагах, которые в те годы делала Грузия. Тогдашнее наше развитие было достойно подражания и для некоторых – предметом зависти, не только на постсоветском пространстве, но и для многих в мировом масштабе. Потом все это разом остановилось, а многое и пошло назад. Я знаю, что очень многие грузинские семьи нуждаются. Знаю, что у многих из вас теряется перспектива и надежда на будущее, но хочу сказать вам – несмотря ни на что, несмотря на свое собственное изгнание, как никогда верю в лучшее будущее и светлую перспективу Грузии, так как в те годы мы увидели, что грузины способны на строительство, могут создавать что-то особенное и неустанно трудиться и бороться для своей страны. Мы это увидели, и ничто не заставит нас это забыть. Нам не смогут навязать безнадежность... Хочу сказать вам, – все получится, если мы поверим в наши силы. Наши лучшие дни впереди», - заявил экс-президент Грузии.






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