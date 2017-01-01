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Джон Маккейн побывал на цхинвальской линии российской оккупации
01.01.2017 19:31
Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн сегодня прибыл в Тбилиси. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе аппарата госминистра по интеграции в европейские и евроатлантические структуры Грузии.
Главу комитета Сената США по вооруженным силам Джона Маккейна, а также сенаторов Линдси Грэма и Эми Клобушара в тбилисском аэропорту имени Руставели встретили госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, советник премьер-министра Грузии по международным вопросам Тедо Джапаридзе, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Ян Келли.
В первый день нового года сенаторы посетили село Хурвалети Горийского района, по которому проходит линия российской оккупации и пообщались с местным населением. Джон Маккейн вручил жителям села новогодние подарки.
Сегодня же сенаторы проведут встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
2 января, в понедельник, американская делегация встретится с министром обороны Грузии Леваном Изория, посетят совместный Центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), расположенный в Крцаниси, а также поздравят с Новым годом грузинских и американских военных.
Видео: «Радио Свобода»
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