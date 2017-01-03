Премьер-министр поблагодарил американских сенаторов за выраженную поддержку

03.01.2017 13:22 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил американских сенаторов, посетивших Грузию, за поддержку, выраженную в отношении страны. Об этом Георгий Квирикашвили заявил вчера на встрече со студентами в Технологическом парке вместе с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грахамом и Эми Клобучаром.



"Позвольте поблагодарить вас от имени собравшегося здесь общества и от имени других за то, что Вы провели в Грузии этот важнейший отрезок времени, Новый Год. Это, на наш взгляд, очень правильный момент для того, чтобы помочь нашей стране, чтобы мы продолжили стремление к Европе, НАТО, и вообще к формированию истинно демократического европейского государства. Я хочу сказать большое спасибо США и вашему послу, нашему другу Яну Келли за жизненно важную, громадную помощь Грузии"- заявил премьер-министр страны.



По его же словам, в течение 25 лет после распада Советского Союза Грузия старается сформироваться истинно демократической страной, и стать реальной частью европейского пространства и цивилизованного мира.



"Хочу сказать большое спасибо каждому из вас за поддержку, выраженную в сложнейших условиях для нашей страны. А также хочу поблагодарить собравшееся здесь общество за то, что вместе с нами провели Новый Год. Большое спасибо Агентству инноваций и технологий Министерства экономики за то, что организовали эту презентацию. Этот проект изменит будущее страны. Этот проект изменит мировоззрение молодого поколения, и они будут больше интересоваться предпринимательством и строительством самой активной, динамичной и быстро развивающейся отраслью грузинской экономики" - заявил в своем выступлении Георгий Квирикашвили.



Члены сената Соединенных Штатов Америки, находящиеся с визитом в Грузии, Джон Маккейн, Линдси Грахам, и Эми Клобучар вместе с премьер-министром страны гостили в Технологическом парке Тбилиси.



Джон Маккейн вместе с сенаторами прибыл в Грузию с двухдневным визитом.















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