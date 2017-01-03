Беселия: Права человека и безопасность государства должны быть сбалансированы

03.01.2017 14:20 В парламенте Грузии намерены начать разработку поправок в закон «О прослушивании» со следующей недели. С этой целью в законодательном органе будет создана рабочая группа.



Депутаты и представители неправительственного сектора должны выработать механизм контроля за действиями правоохранительных органов и защиты граждан от незаконного вмешательства в личную жизнь.



Представители неправительственных организаций выступают с инициативой передать контроль над так называемыми тайными записями независимому агентству и лишить правоохранительные органы доступа к так называемым ключам (механизму по задействованию системы тайного прослушивания), чтобы исключить факты злоупотребления в вопросах тайной прослушки граждан.



С этой позицией не согласны в правящей партии.



По словам председателя юридического комитета парламента Эки Беселия, рабочая группа знакомится с опытом разных стран и необходимо найти наилучший баланс для того чтобы личная жизнь человека была защищена, и, в тоже время, был гарантирован другой важный аспект жизни населения – безопасность.



«На мой взгляд, необходимо найти золотую середину между безопасностью населения и защитой права на личную жизнь», -сказала Беселия.



Неправительственные организации намерены добиться того, чтобы парламент принял модель, разработанную независимыми специалистами, до марта 2017 года. Правозащитники утверждают: новый закон должен обеспечивать защиту персональных данных при прослушивании, не давать возможность прослушивать кого-либо без санкции суда.

















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