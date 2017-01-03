В 2017-м США будут больше внимания уделять сдерживанию России - сенатор Линдси Грэм

03.01.2017 14:25 Соединенные Штаты Америки в новом году будут больше уделять внимания сдерживанию России. Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во время визита в Грузию, которую он посетил после Украины вместе с коллегами от Республиканской партии Джоном Маккейном и Эми Клобушар от Демократической партии, сообщает "Радио Свобода".



"2017 год будет годом большей американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал, что с нас хватит!", - сказал Грэм.



В свою очередь Маккейн обвинил Россию в агрессии против США. По его словам, это подтверждают все американские разведывательные агентства.



"Мы будем работать в Конгрессе, чтобы ввести более жесткие санкции (против России) для предотвращения дальнейших нападений на Соединенные Штаты Америки, и будем работать на двухпартийной основе для достижения этой цели. Мы хотим работать с избранным президентом Дональдом Трампом, но у нас есть свои обязанности как у законодателей для выработки ответа на нападения на Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул сенатор.



Во время визита в Грузию сенаторы побывали, в частности, на де-факто границе самопровозглашенной республики т.н. Южная Осетия. Назвав действия России в т.н. Южной Осетии и Абхазии "оккупацией и агрессией со стороны России", сенатор высказался за ужесточение санкций против Москвы. Его однопартиец Грэм отметил, что санкции должны ощутимо задеть лично президента РФ Владимира Путина.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

