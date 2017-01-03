Администрация президента пояснила комментарий президента на заявление Усупашвили

03.01.2017 15:41



Как сообщили в администрации президента, первое лицо государства под словом «кто-то» не имел в виду Давида Усупашвили.



Президент Грузии Георгий



«Во-первых, вопрос, насколько это вопрос для обсуждения, и второе, если вам интересно конкретно, в связи с этим вопросом у меня нет комментария... Хотите, чтобы президент комментировал чей-то комментарий?.. Вопрос задается неправильно. Я не буду комментировать чей-то комментарий. У меня нет комментария, вопрос не для обсуждения. Я не хочу комментировать тему, которая не для комментариев», - заявил президент.



Бывший председатель парламента Грузии Давид



Как отметил Усупашвили в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»), если «Грузинская мечта» решит ввести порядок избрания президента не прямым путем, возможно президент обратился к грузинскому народу со следующими словами: «Мечта» лишает вас права на избрание президента страны прямым путем на всеобщих выборах, я бессилен что-либо сделать против этих изменений, но ухожу в отставку, и пока эти изменения не вступили в силу, даю вам шанс, избрать президента еще раз, чтобы еще пять лет – до 2022 года у вас был избранный вами президент. Между тем, в 2020 году сам парламент должен быть заново избран, и посмотрим, этот будущий парламент отнимет или сохранит за вами право иметь своего президента».

По мнению Усупашвили, это может произойти в июне, когда Государственная конституционная комиссия определится с проектом конституционных изменений.



Администрация президента Грузии делает пояснение в связи с комментарием Георгия Маргвелашвили по поводу мнения бывшего председателя парламента Давида Усупашвили.Как сообщили в администрации президента, первое лицо государства под словом «кто-то» не имел в виду Давида Усупашвили.Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не стал комментировать мнение бывшего председателя парламента Грузии Давида Усупашвили по поводу возможности отставки президента раньше срока. Как заявил Георгий Маргвелашвили журналистам, он «не будет комментировать чей-то комментарий».«Во-первых, вопрос, насколько это вопрос для обсуждения, и второе, если вам интересно конкретно, в связи с этим вопросом у меня нет комментария... Хотите, чтобы президент комментировал чей-то комментарий?.. Вопрос задается неправильно. Я не буду комментировать чей-то комментарий. У меня нет комментария, вопрос не для обсуждения. Я не хочу комментировать тему, которая не для комментариев», - заявил президент.Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили прогнозирует отставку президента Грузии Георгия Маргвелашвили раньше срока.Как отметил Усупашвили в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»), если «Грузинская мечта» решит ввести порядок избрания президента не прямым путем, возможно президент обратился к грузинскому народу со следующими словами: «Мечта» лишает вас права на избрание президента страны прямым путем на всеобщих выборах, я бессилен что-либо сделать против этих изменений, но ухожу в отставку, и пока эти изменения не вступили в силу, даю вам шанс, избрать президента еще раз, чтобы еще пять лет – до 2022 года у вас был избранный вами президент. Между тем, в 2020 году сам парламент должен быть заново избран, и посмотрим, этот будущий парламент отнимет или сохранит за вами право иметь своего президента».По мнению Усупашвили, это может произойти в июне, когда Государственная конституционная комиссия определится с проектом конституционных изменений.













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