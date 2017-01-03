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Пять кандидатов претендуют на занятие поста гендиректора ОВГ


03.01.2017   16:06
Состоялся первый тур открытого конкурса на пост генерального директора Общественного вещателя. Во второй тур прошли 5 кандидатов: Заал Анджапаридзе, получивший 6 голосов, Васил Маглаперидзе, получивший 6 голосов, Нино Зауташвили (5 голосов), Тинатин Бердзенишвили (8 голосов) и Натия Купрашвили (8 голосов).

Собеседования с кандидатами, прошедшими во второй тур, начнутся завтра. Первое собеседование состоится 4 января в 11:00 с Заалом Анджапаридзе, 4 января в 13:00 – с Тинатин Бердзенишвили, 4 января в 15:00 - с Натией Купрашвили. 5 января в 13:00 - с Нино Зауташвили и 5 января в 11:00 – с Василом Маглаперидзе.

Прием заявок желающих занять пост гендиректора Общественного вещателя завершился 28 декабря 2016 года.





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