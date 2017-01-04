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Премьер-министр поздравляет патриарха с днем рождения


04.01.2017   11:17
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет католикоса-патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения и желает ему долгих лет жизни:

"С величайшей любовью и уважением поздравляю с Днем рождения Его Святейшество, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II.

Вся его деятельность посвящена службе народу и родине. Он всегда был и является примером смирения, великодушия и терпения, терпимости, и любви к ближнему.

Желаю ему долгих лет жизни и здоровья на благо нашей родины"- говорится в поздравительном письме премьер-министра Грузии.







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